US Open. Квитова за 52 минуты проиграла в своем последнем матче в карьере

Петра Квитова не смогла победить на старте Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Чешская теннисистка, которой была предоставлена wild card в основную сетку, в первом круге соревнований уступила француженке Диан Парри со счетом 1:6, 0:6.

В этом сезоне для Квитовой это был девятый матч, в котором она потерпела восьмое поражение. Напомним, что Квитова в феврале вернулась в Тур после рождения сына в июле прошлого года.

За время выступлений в Туре 35-летняя чешка выиграла 31 одиночный титул, в том числе два на уровне Grand Slam – на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах. Также Петра шесть раз в составе сборной побеждала в Кубке Билли Джин Кинг и стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В октябре 2011 года она поднималась на второе место в мировом рейтинге.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua