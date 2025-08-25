Пиастри: Важно сохранять единство команды

Оскар Пиастри лидирует в личном зачёте чемпионата, хотя его преимущество перед Ландо Норрисом, его напарником по McLaren, сократилось до 9 очков. Постоянно звучат разговоры, что по мере приближения финала сезона отношения между ними будут неизбежно обостряться, но пока эти пророчества не сбываются.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, ценит обоих своих гонщиков, и очень рад, что для их отношений по-прежнему характерны «взаимное доверие и уважение».

«Наши отношения на самом деле не изменились, – подтвердил Оскар в интервью пресс-службе McLaren. – Согласен, атмосфера в чемпионате в этом году иная, но наши отношения остаются прежними. Как и раньше, мы сотрудничаем, стараемся помочь команде и хотим добиться от машины всё того же.

При этом оба отлично осознаём, что хотим долго выступать за эту команду и продолжать вместе добиваться успехов. Разумеется, здоровая конкуренция важна, но при этом не менее важно сохранять единство команды – полагаю, подсознательно мы оба на это настроены…

Понятно, что терять очки не хочется, и мы просто стремимся добиваться максимально возможных результатов в каждый конкретный уик-энд, а о чемпионате в целом лучше не думать. Полагаю, я неплохо справляюсь с прессингом, но не зацикливаюсь на этом. Прессинг будет только усиливаться, а когда мы доберёмся до заключительной части сезона, он достигнет максимума».

По мнению Оскара, в этом году ему пригождается опыт, полученный в годы выступлений в молодёжных сериях, где он выиграл три титула подряд в Формуле Renault, Ф3 и Ф2.

«Все три титула я выиграл по-разному, – вспоминает он. – В Формуле Renault я был быстрым, но допускал немало ошибок. В Ф3 мой темп не был таким уж хорошим, зато там я вступал стабильно и постоянно претендовал на высокие результаты. Но лучшим из трёх, по-моему, был сезон в Ф2, поскольку мне уже удавалось сочетать темп и стабильность.

Тогда-то я и усвоил, что нет какого-то одного способа побеждать в чемпионатах. Конечно, хочется быть как можно более быстрым, но при этом важно понимать, как пользоваться удачными моментами, и уметь идти на риск».

