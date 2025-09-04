FIA организует встречу для обсуждения двигателей V8

Производители силовых установок готовятся к важной встрече с FIA, которая пройдёт после Гран При Италии. Главная тема переговоров, запланированных на 11 сентября, – возвращение в Формулу 1 атмосферных двигателей V8, работающих на полностью экологичном топливе.

По информации The Race, речь идёт о 2,4-литровом атмосферном двигателе с упрощённой системой рекуперации кинетической энергии (KERS). Такая «формула» позволит сократить электрическую составляющую силовой установки с 50% в 2026-м до 10%.

Кроме того, переход на V8 позволит существенно сэкономить – расходы команд на эти силовые установки сократятся до 65% по сравнению с силовыми установками образца 2026 года, а снижение массы гоночной машины составит порядка 80 кг.

Считается, что основные дебаты на предстоящей встрече развернутся вокруг сроков перехода на атмосферные двигатели. По действующим планам силовые установки образца 2026 года должны использоваться до 2030 года включительно, однако президент FIA Мохаммед бен Сулайем считает, что чем скорее Формула 1 перейдёт на V8, тем лучше, и предлагает сделать это уже в 2029-м.

Однако против выступают некоторые производители, поскольку переход в 2029-м потребует полного пересмотра регламента на шасси всего через несколько лет после кардинальных изменений в 2026-м.

В свою очередь президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поддерживает переход на атмосферные двигатели: «Экологичное топливо и V8 – отличная идея. Я уверен, что гибридные силовые установки – следующий шаг.

Но я не хочу сейчас отвлекать внимание от поколения 2026 года, поскольку с моей стороны это было бы неправильно. Давайте сосредоточимся на том, что нас ждёт в следующие несколько лет. Но я согласен, что V8 может стать нашим будущем».

