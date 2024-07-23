Эстебан Окон: Мы едем в Бельгию с надеждой

В Alpine сожалеют о неудачном уик-энд в Венгрии – и надеются на лучшее в Спа…

Эстебан Окон: «Уик-энд в Венгрии был сложным для команды. Мы упустили момент, не выехав на финальную попытку в квалификации, что отбросило нас назад, а гонка получилась сложной из-за износа шин и неоптимальной стратегии. Обидно осознавать, что можно было добиться большего, но мы знаем, в чём ошиблись. Нужно многое проанализировать, но мы вместе работаем над устранением проблем и отправляемся в Бельгию с надеждой закончить гонку на высоком уровне.

После нескольких лет выступлений в Формуле 1 я и сейчас испытываю невероятные ощущения, приезжая в Спа, где в 2016-м я дебютировал в Формуле 1. Это классическая трасса, самая длинная в календаре, с затяжными прямыми и разнообразными поворотами.

Погода всегда играет важную роль в Бельгии, учитывая размеры трассы и то, как могут меняться условия на разных участках. Это означает, что стратегия будет играть ключевую роль в гонке, и мы должны работать как единое целое, чтобы сделать правильные выводы и провести успешный уик-энд».

Пьер Гасли: «Уик-энд в Будапеште разочаровал. Нужно сделать выводы и избегать проблем, которые повторяются раз за разом.

Первая половина гонки прошла по плану, мы были нацелены на хороший результат. Никогда не знаешь, как сложится гонка, но всё выглядело позитивно, особенно после старта с пит-лейн. Я знаю, что после двух сложных гонок подряд все настроены на прогресс. Я доверяю команде и знаю, что все стараются избежать повторения ошибок в будущем.

Мы надеемся, что уик-энд в Спа пройдёт лучше, и мы с хорошим настроением отправимся на каникулы. В прошлом году мы выступили хорошо в спринте, заняв третье место. В этот раз уик-энд пройдет в стандартном формате, мы полны решимости выступить как можно лучше. Мне нравится гоняться на этой трассе, она одна из моих любимых, но чувства, которые я испытываю здесь, всегда будут контрастными.

Первая половина 2024 года была сложной для всех, на базе и на трассе, но сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в Бахрейне, и можем ещё больше улучшить ситуацию.

В четверг вечером я снова организую забег в память о моем друге Антуане Юбере, спустя почти пять лет после его трагической гибели. Приглашаю весь персонал паддока Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3 пробежаться или пройтись по трассе Спа в память о нем. Мы сделаем остановку в Eau Rouge, чтобы почтить память Антуана, а затем перейдем на Kemmel Straight, чтобы почтить память Дилано ван’т Хоффа вместе с нашими друзьями из MP Motorsport».

Источник