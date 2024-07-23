«Это конец для Ломаченко». Бывший боксер уверен, что Лома не вернется

Известный в прошлом американский боксер Тим Брэдли считает, что Василий Ломаченко больше не вернется в ринг. Стало известно, что украинский боксер до конца этого года бои проводить не будет.
«Хотите сказать, что Ломаченко просто уклонился от боя с Дэвисом или Шакуром – вы можете так говорить. Но Лома не тот боксер, который уклоняется или бегает от соперника. Я думаю, что Ломаченко сам все хорошо понимает».
«Боксеры все сами знают. Он знает свои пределы. И не хочет получить нокаут и с негативом уйти из бокса. Он знал, что может победить Камбососа – он пошел за титулом».
«Мнt кажется, это конец для Ломы. Он не вернется в ринг», – сказал Брэдли.
Ранее планировалось, что в конце нынешнего года пройдет бой Ломаченко против Джервонты Дэвиса.