«Это конец для Ломаченко». Бывший боксер уверен, что Лома не вернется

Instagram. Василий Ломаченко

Известный в прошлом американский боксер Тим Брэдли считает, что Василий Ломаченко больше не вернется в ринг. Стало известно, что украинский боксер до конца этого года бои проводить не будет.

«Хотите сказать, что Ломаченко просто уклонился от боя с Дэвисом или Шакуром – вы можете так говорить. Но Лома не тот боксер, который уклоняется или бегает от соперника. Я думаю, что Ломаченко сам все хорошо понимает».

«Боксеры все сами знают. Он знает свои пределы. И не хочет получить нокаут и с негативом уйти из бокса. Он знал, что может победить Камбососа – он пошел за титулом».

«Мнt кажется, это конец для Ломы. Он не вернется в ринг», – сказал Брэдли.

Ранее планировалось, что в конце нынешнего года пройдет бой Ломаченко против Джервонты Дэвиса.

sport.ua