Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся масштабный вечер бокса. Главным событием шоу стал бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

На ринге встретились мексиканец Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) и кубинец Вильям Скалл (23–0, 9 KO). Боксер из Мексики одолел соперника единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко (15–6, 10 КО) остался недоволен вечером бокса в Эр-Рияде и вызвал Альвареса на поединок:

«Послевкусие от боксерского уик-енда, так себе. Устали от скучных боев? Дайте мне поединок с Альваресом. Или хотя бы один нерешительный даст мне реванш, я покажу что такое бокс…» – написал украинец в социальных сетях.

Деревянченко последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда уступил единогласным решением судей непобежденному французу Кристиану Мбилли (UD 10).

sport.ua