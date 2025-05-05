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Футбол

Молодая звезда Барселоны покинет команду летом

Молодая звезда Барселоны покинет команду летом

    • Молодая звезда "Барселоны" покинет команду летом.

    Как сообщает издание El Nacional, вингер каталонского гранда Ансу Фати, вероятней всего, покинет клуб уже этим летом, потому что главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик хочет избавиться от 22-летнего испанского футболиста. Его уход будет сложным делом для руководства "Барселоны" из-за финансовой составляющей — высокой зарплаты игрока.

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    • В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 11 матчах за "Барселону" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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