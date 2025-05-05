Форвард сборной Украины: «Если смотреть трезво, нам еще рано в элиту ЧМ»

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Форвард сборной Украины по хоккею Виктор Захаров, который стал лучшим забивалой чемпионата мира в Дивизионе 1A с шестью голами, оценил турнир для команды.

Украина, проиграв Японии в последнем матче, упустила шанс подняться в элиту.

«Не хватило буквально пола. Возможно, если смотреть трезво, нам еще рано в элиту. С другой стороны, нужно было туда поехать, просто это увидеть. Настоящий хоккей, как мы видели в Латвии в финальной олимпийской квалификации. В дивизионе IA было что-то похожее, просто досадно, что нам не хватило одного гола. Все упирается в результат. Если бы мы набрали это очко, все бы, может, вспоминали и говорили, что был такой хоккеист и забил столько голов. А сегодня-завтра пройдет несколько дней — и все забудут».

«К нам стали относиться с большим уважением. Раньше нас вообще никто не рассматривал. А тут захотели сами с нами играть товарищеские матчи, как я знаю. Раньше у нас таких серьезных спаррингов перед чемпионатами мира не было. Мы сами заслужили выйти на этот уровень. Возможно, в следующем сезоне у нас будет больше товарищеских матчей, потому что мы своей игрой заслужили, чтобы с нами хотели играть».

«У нас, в принципе, в сборной за последние два сезона сменился менталитет. Отошли от этого российского и советского, что у нас раньше было: больше стало профессионализма, [лучший] подход к тренировкам и сборам, все ребята – действительно профессионалы, грамотный тренерский состав. Плюс еще подрастают сейчас U18-U20 – вы сами видите результаты. Возможно, они когда-нибудь войдут [в национальную сборную] – на это большая надежда», – сказал Захаров.

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

sport.ua