Янник Синнер: “У меня невысокие ожидания от “Мастерса” в Риме, моя самая большая цель – Ролан Гаррос в Париже”

Первая ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию перед стартом на “Мастерсе” в Риме.



Для итальянского теннисиста это будет первый турнир после трехмесячной дисквалификации за нарушение Антидопинговой теннисной программы.

«Тяжелее всего было в начале дисквалификации. Я не мог посетить никакие спортивные мероприятия в реальной жизни. Не знаю, многие ли люди знают об этом, но я не мог пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч или понаблюдать за велогонкой моих друзей. Или за гонками в автоспорте. Это для меня было самым сложным. Но, несмотря на это, я старался получить от этого максимум пользы. Я также был очень рад провести время со своей семьей.

Прошлый год для меня был очень тяжелым из-за всего этого давления. Месяцами я не мог ни с кем поговорить о том, что произошло. Так что небольшой перерыв – это хорошо в определенном смысле. Но в то же время теперь мне придется снова медленно адаптироваться. Я не очень следил за теннисом в течение этих месяцев до турнира в Мадриде, когда я снова вернулся к тому, чтобы немного больше изучать своих соперников. Теннис – это индивидуальный вид спорта, у каждого есть своя команда, и у нас мало времени, чтобы переписываться друг с другом. В это время я общался с Джеком Дрейпером и Лоренцо Сонего, которые приехали в Монако, чтобы потренироваться со мной. Я не боюсь этого возвращения, я просто счастлив быть снова здесь, я соскучился по зрителям.

Моя самая большая цель – Ролан Гаррос в Париже. Здесь я не знаю, буду ли готов с самого начала, поэтому посмотрим, что произойдет в первом матче. Должен сказать, что у меня невысокие ожидания от Мастерса в Риме. Я так долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть. Целью будет Париж, а здесь я не для того, чтобы кого-то победить, а чтобы попробовать пройти первый раунд… А дальше посмотрим, что может произойти. Мне тяжело начинать новый турнир и возвращаться к ритму. Но мы очень спокойны, мы физически и морально готовы, мы отдохнули, что даст свои плоды и в конце сезона. Надеюсь, что с каждой неделей ситуация будет улучшаться.

Для меня было хорошей новостью, что ни один турнир Grand Slam не попал в период дисквалификации, но в начале я не хотел идти на сделку с WADA, потому что знал, что произошло. Теперь все закончилось, и я счастлив по этому поводу. Насколько важно, что я сохранил первую строчку в рейтинге? Для меня «чемпионская гонка» (рейтинг за сезон) сейчас важнее, ведь они дают нам картину того, что происходит в этом году».



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