Игроки сборных Франции и Бразилии устроили перепалку после своего матча в Кубке Дэвиса (ВИДЕО)



Француз Артур Фис и бразилец Тьягу Зайбот Вилд устроили перепалку после очного матча в квалификации Кубка Дэвиса, который завершился победой Фиса – 6:1, 6:4

На брейк-пойнте француза при счёте 6:1, 4:4 в его пользу судья зафиксировал у бразильца касание ракеткой после удара соперника. Зайбот Вилд просил Фиса подтвердить, что касания не было, но тот отказался. После гейма они спорили на повышенных тонах, а после матча едва не начали драку.

Теннисистов разнял капитан хозяев Поль-Анри Матье. После первого игрового дня Франция уверенно обыгрывает Бразилию, выиграв оба одиночных поединка (ранее Уго Умбер был сильнее Жуана Фонсеки).







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