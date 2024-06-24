Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал боксера, у которого был более сильный удар, чем у Владимира Кличко и Дерека Чисоры.

«Тони Беллью имел замечательный боксерский IQ и сформулировал очень хороший план на бой со мной. Он знал, какие у меня сильные и слабые стороны. Он с тренером имел отличный план на поединок, и они смогли реализовать его дважды.

Лучший боксер, с которым я дрался? Это Кличко или Валуев. Но вот самый сильный удар мне нанес Монте Барретт, помню, как он ударил меня, и я был шокирован разницей в силе его удара и удара других хевивейтеров. Он был очень тяжелым парнем», – сказал Хэй.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua