Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй впечатлен способностями известного британского проспекта Мозеса Итаумы.

«Я думаю, что Итаума поразил всех благодаря зрелищности той победы над Диллианом Уайтом, это безумие, я знаю. В его боксе нет никаких минусов, я не вижу, как кто-то может его победить. У него чистый бокс, он не делает ничего плохого. Я такого раньше не видел».

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua