Не впервой. Капитан Манчестер Юнайтед не реализовал пенальти в матче АПЛ

    • Капитан "Манчестер Юнайтед" не реализовал пенальти в матче АПЛ.

    В матче против "Фулхэма", "манкуанцы" на 36-й минуте получили право на 11-метровый удар. Кампитан команды Бруно Фернандеш стал у точки.

    Судья дал свисток и португалец пробил выше ворот.

    К слову, это 7-й нереализованный пенальти Фернандеша. Последний раз португальский полузащитник не забивал в декабре 2023 года в матче против "Челси".

    • К слову, в прошлом сезоне Фернандеш отметился 19-ю голами и столькими ассистами во всех матчах "Манчестер Юнайтед".

    На момент написания новости, "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" голов не забивали.

