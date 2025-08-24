Не впервой. Капитан Манчестер Юнайтед не реализовал пенальти в матче АПЛ

Капитан "Манчестер Юнайтед" не реализовал пенальти в матче АПЛ.

В матче против "Фулхэма", "манкуанцы" на 36-й минуте получили право на 11-метровый удар. Кампитан команды Бруно Фернандеш стал у точки.

Судья дал свисток и португалец пробил выше ворот.

К слову, это 7-й нереализованный пенальти Фернандеша. Последний раз португальский полузащитник не забивал в декабре 2023 года в матче против "Челси".

К слову, в прошлом сезоне Фернандеш отметился 19-ю голами и столькими ассистами во всех матчах "Манчестер Юнайтед".

На момент написания новости, "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" голов не забивали.

