Не впервой. Капитан Манчестер Юнайтед не реализовал пенальти в матче АПЛ

Капитан "Манчестер Юнайтед" не реализовал пенальти в матче АПЛ.
В матче против "Фулхэма", "манкуанцы" на 36-й минуте получили право на 11-метровый удар. Кампитан команды Бруно Фернандеш стал у точки.
Судья дал свисток и португалец пробил выше ворот.
К слову, это 7-й нереализованный пенальти Фернандеша. Последний раз португальский полузащитник не забивал в декабре 2023 года в матче против "Челси".
К слову, в прошлом сезоне Фернандеш отметился 19-ю голами и столькими ассистами во всех матчах "Манчестер Юнайтед".
На момент написания новости, "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" голов не забивали.