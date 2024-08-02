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Футбол

Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года

Я сам этого хотел (с)

Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В начале июля "Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество с Эриком тен Хагом, главным тренером команды. Наставник манкунианцев подписал новое соглашение – до лета 2026 года.

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    Специалист объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года:

    "Я сам этого хотел. Думаю, что два года в футболе – это долгий срок, и через два года мы увидим результат. Я имею достаточно веры, чтобы знать, что когда у меня будет команда, я добьюсь успеха".

    www.ua-football.com

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