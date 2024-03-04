Ланс разгромил Лион, Тулуза победила Ниццу: результаты матчей 24 тура Лиги 1

3 марта в 24-м туре французской Лиги 1 состоялось 6 матчей.

Чемпионат Франции — Лига 1 24 тур, 3 марта

Тулуза — Ницца 2:1 (1:0)

Голлы: 0: 1 — 8 Моффи, 1:1 — 1:1 — 65 Даллинг, 2:1 — 69 Гбоо Брест — Гавр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 34 Ле-Мелу

Монпелье — Страсбург 2:2 (0:0)

< Голы: 0:1 — 47 Диарра, 1:1 — 71 Норден, 162-83 Эмега, 2:2 — 87 Норден

Нант — Мец 0 :2 (0:0)

Голлы: 0:1 — 58 Микаутадзе, 0:2 — 60 Юдоль

Ренн — Лор' ян 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 59 Бамба, 0:2 — 90 Крупи, 1:2 — 90+4 Гуири

Лион — Ланс 0:3 (0:1)

Голлы: 0:1 — 43 Соток, 0:2 — Вахи 53, 0:3 — 83 Данзо

Напомним, в центральном матче тура ПСЖ на выезде сыграл вничью с Монако.

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