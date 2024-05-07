Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему

Если он выиграет УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

В текущей Лиге чемпионов продолжают борьбу три команды:

"Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

Первого мая, в первом полуфинальном матче "Боруссия" победила ПСЖ 1:0. Благодаря этому результату Германия в Таблице коэффициентов гарантировала себе пребывание в топ-2 сезонного рейтинга. А это, в свою очередь, дает право заявить на одну команду больше в следующую Лигу чемпионов. То есть, в сезоне 2024/25 в группе от Германии сыграет не четыре, а минимум пять команд.

Интересно, что именно "Боруссия" (Дортмунд) в Бундеслиге сейчас идет на пятой позиции. Она не имеет шансов опуститься ниже, поэтому ей уже гарантирован групповой раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Как и "Баварии" и "Реалу", которые гарантированно финишируют в своих чемпионатах в топ-4.

Итак, оба финалиста уже точно будут участниками следующего розыгрыша турнира. Следует напомнить, что если победитель Лиги чемпионов получает место в группе через чемпионат, то квота победителя Лиги чемпионов (CLTH) отходит самому рейнтинговому клубу чемпионской ветки квалификации Лиги чемпионов. А это – украинский "Шахтер", который сейчас возглавляет таблицу УПЛ.

Почему же тогда нельзя уже сейчас говорить о том, что "Шахтеру" гарантирована группа следующей Лиги чемпионов в случае победы в УПЛ? Все дело в приоритетности распределения мест.

По регламенту УЕФА, приоритет при распределении прямых путевок в группу Лиги чемпионов предоставляется в таком порядке:

по результатам внутреннего чемпионата; победителям евротурниров; дополнительные места за достижения в Таблице коэффициентов.

"Боруссия" пока что гарантировала себе групповой этап следующей Лиги чемпионов по третьему пункту. А "Шахтер" может обойти квалификацию только в случае, если одна и та же команда пройдет в группу Лиги чемпионов по двум первым пунктам из трех приведенных выше. Из этого следует, что "Шахтеру" в случае чемпионства в УПЛ нужно еще одно условие: поражение "Боруссии" в финале. Победа "Боруссии" в Лиге чемпионов устроит "Шахтер" только в случае финиша "шмелей" в топ-4 Бундеслиги, что крайне маловероятно.

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Если "Боруссия" выиграет Лигу чемпионов, а во внутреннем первенстве финиширует пятой, то без квалификации в группу попадет шестая команда Бундеслиги. "Шахтеру" тогда придется пройти одного соперника на пути к групповому раунду.

Если чемпионом УПЛ станет "Динамо", ему придется проходить отбор (один соперник на пути) при любых обстоятельствах.

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