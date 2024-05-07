«Один из нас должен умереть»: Джейк Пол громко высказался о бое с Тайсоном

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Популярный блогер Джейк Пол прокомментировал предстоящий поединок против легендарного американского боксера Майка Тайсона.

Напомним, 27-летний Пол и 57-летний Тайсон сойдутся друг с другом на стадионе в Арлингтоне (США) 20 июля.

«Я люблю Майка. Я очень уважаю его. Для меня большая честь выйти с ним в ринг. Но я должен покончить с ним.

Это война. А в любви и на войне все средства хороши. Мне нравится этот парень, но так как бой получил официальный статус, один из нас должен умереть», — заявил Пол в интервью USA TODAY.

sport.ua