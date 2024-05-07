Виліт Лейкерс у першому раунді плей-оф може вплинути на подальшу кар’єру Леброна. Обираємо усі варіанти

«Націє Лейкерс, у нас проблема. Усі хороші команди на Заході молоді та талановиті: Наггетс, Тімбервулвс, Тандер та Мавс. І найбільший слон у кімнаті – Сперс, які з Віктором Вембаньямою точно будуть командою рівня плей-оф наступного сезону. Для того, щоб Лейкерс змагались із ними, наш склад має покращитись». Цей текст запостив Меджік Джонсон у соцмережу Х незадовго після вильоту Озерників із першого раунду плей-оф, де вони майже без варіантів поступились чинним чемпіонам із Денвера.

Навіть найбільш затяті фанати Лейкерс не можуть не погодитись із твердженням своєї легенди. Ентоні Девіс, хоч і показує суперзіркову гру та чи не вперше відіграв майже повний регулярний сезон, але здоровішим він точно не стає. Увесь же інший ростер складається переважно із більш-менш пристойних рольовиків, які на усіх мають лише один виклик на Матч Усіх Зірок.

Залишається лише 39-річний Ветеран і за сумісництвом один із найкращих гравців в історії – Леброн Джеймс. Тривога, яку виказав Меджік, на думку багатьох, стосувалась не лише рольовиків у складі, а й щодо Леброна. Вже не раз можна було почути думки, що Король тягне франшизу на дно. Недаремно ж у тому пості було зроблено особливий акцент на молодості складу.

На наступний сезон Леброн має опцію гравця на продовження контракту з Лейкерс на 51 млн доларів чи на отримання статусу необмеженого вільного агента. Саме тому це літо може стати дуже гарячим в американському баскетболі. Оскільки будь-який варіант подій буде обговорюватись ще дуже довго. Тож розглянемо кожен із них.

Варіант фантастичний. Леброн завершує кар’єру влітку

В інтернеті вже давно ходить мем «How Does This Affect Lebron`s Legacy», як насмішку над тим, що кожна його дія оцінюється фанатами у розрізі впливу на його кар’єру. Та насправді вони недалекі від істини. Людина, яка виграла усе можливе у спорті, дійсно має лише одну кінцеву мету – сформувати свій спадок. Щоб тебе вважали найкращим в історії. І це не просто пусті слова. Леброн сам казав, що він «переслідує привида», натякаючи на заочне протистояння із Майклом Джорданом за звання найкращого гравця в історії.

Минулого сезону Джеймс досяг головного майлстоуну у своїй кар’єрі, набравши найбільшу кількість очок у регулярному чемпіонаті в історії, обійшовши Каріма Абдул-Джаббара. Та чи вистачило цього для того, щоб його визнали найкращим в історії? Нещодавнє опитування гравців НБА показало, що ні. Хоч і розрив кожним роком постійно зменшується і зараз склав лише майже 4%, але більшість все ще вважає Майкла Джордана найкращим баскетболістом, який коли-небудь виходив на майданчик НБА.

І тут виникає інше слушне запитання. А що ж треба зробити Леброну, щоб його нарешті визнали? І з цим вже є проблеми. Останнє чемпіонство «Король» мав у ковідному сезоні 19-20, яке розігрувалось у «баблі» та досі є предметом гарячих дебатів чи можна його взагалі вважати справжнім. Так, Брон досі машина, що вже 20 років поспіль видає лінійку 25-7-7 і зможе це повторювати ще декілька років. Та це, на жаль, в останніх сезонах зовсім не впливає на результати команд, де він грає.

«Я хотів би, щоб Леброн Джеймс завершив кар’єру. Не тому, що я не хочу більше бачити Леброна. Чим більше він продовжуватиме грати в баскетбол, тим більше це шкодитиме його спадщині і тим більше зашкодить його аргументам на користь GOAT» — так нещодавно висловився володар славнозвізної «чемпіонської ДНК» Кендрік Перкінс. Не відстає від Перка і інша легенда Чарльз Барклі: «Я сподіваюся, що він піде на пенсію, поки ще може грати. Я бачив, як Майкл Джордан грав за Вашингтон, і це було не дуже приємно. Я бачив Патріка Юїнга у складі Орландо. Мені хотілося б, щоб Леброн завершив кар’єру раніше, ніж коли буде пізно, тому що, якщо продовжувати грати, це погано закінчується».

Можна по-різному ставитись до талантів щодо прогнозів Перкінса та Барклі, але раціональне зерно в їх словах все ж є. Лейкерс не стають сильнішою командою, а от більшість молодих команд Заходу стають. Це ми можемо побачити на прикладі Тандер, які уже увійшли в історію, ставши наймолодшою командою в історії, яка виграла серію плей-оф, та Тімбервулвс, де 22-річний Ентоні Едвардс зняв скальп із Кевіна Дюрента, а також має всі шанси зробити це із Йокічем. Не варто забувати й те, що протягом дуже короткого періоду часу Віктор Вембаньяма набере м’язів та просто почне розносити усіх.

Перспектив у Лейкерс, як бачимо, не дуже багато. Тому не виключено, що, хоч це і фантастично, Леброн задумувався над завершенням кар’єри вже зараз. З іншої сторони, виникає інший варіант: перевезти свої таланти у нове місце.

Варіант маловірогідний. Леброн стає необмеженим вільним агентом та переходить у нову команду.

Вже декілька років уся НБА жила зі словами Леброна, що він хоче зіграти хоча б один сезон із своїм сином Бронні. Тому багато вболівальників знали, що та команда, що обере на драфті Бронні Джеймса, отримає в навантаження ще й суперзірку у вигляді його батька. Та пройшов час, Джеймс-молодший пережив зупинку серця та жодним чином не показав себе на рівні коледжу. Тому новина про те, що Леброн більше не вважає пріоритетом зіграти із сином в одній команді, вже нікого не здивувала.

Теоретично, Лейкерс могли б зробити послугу своїй головній зірці, вибравши Бронні на драфті, та проблема в тому, що вони мають 17 та 55 піки на драфті. За словами інсайдера Едріана Воджнаровскі, 17 пік може бути використаним «Озерниками» у майбутній великій угоді, а до 55 піку Джеймс-молодший уже може бути вибраний іншою командою. Той же інсайдер стверджував, що агент Джеймсів Річ Пол зараз підшукує нормальну організацію, яка допомогла б розвиватися молодому гравцеві, що пропустив 5 місяців через проблеми з серцем.

Що ж до Леброна, то після вильоту у плей-оф від Наггетс видання The Athletic випустили матеріал про ситуацію в Лейкерс та про майбутнє команди. Там також зазначалось, що Леброн зараз бере паузу щодо визначення свого майбутнього. Він хоче подивитись як менеджмент відпрацює міжсезоння та посилить склад. Якщо цього не буде, то є висока вірогідність, що він вирішить піти в іншу команду.

В такому разі знову ж виникає питання «спадку». Джеймс не піде аби куди, він піде в команду, яка буде боротися за чемпіонство. Ще під час цьогорічного дедлайну обмінів ходили небезпідставні чутки щодо можливого обміну Леброна в Голден Стейт. Зведення найкращого шутера покоління та найкращого гравця останніх 20 років – це як мінімум дуже сильний маркетинговий хід, але є підстави вважати, що Стеф би знайшов взаєморозуміння із Леброном, як це було із Дюрентом.

Тому Леброн дійсно може змінити клуб у міжсезоння, але піде він лише у той проєкт, який захоче на рік-два зібрати мегакоманду, щоб під кінець кар’єри дати «Королю» ще один чемпіонський перстень.

Варіант найвірогідніший. Леброн залишається у Лейкерс

У тій же статті від The Athletic зазначалось, що все ж таки вірогідність того, що Леброн залишиться у Лейкерс є найбільшою. Інсайдери кажуть, що його відносини із власницею команди Джіні Басс знаходяться на високому рівні, як ніколи раніше. Крім того, вони зазначають головний аргумент – сама організація хоче утримати Джеймса у себе.

Це виражається і в серйозному обговоренні вибору Бронні на драфті, і в бажанні залучити третю зірку у склад. Найбільше зараз говорять про Трея Янга, якого «Озерники» можуть забрати у Атланти. Це був би дуже сильний хід від менеджменту, особливо дивлячись на невиразну гру ДіАнджело Рассела у плей-оф.

Крім того, Лейкерс вже знайшли винного у свіпі команди в першому раунді. Ним було назначено головного тренера Дарвіна Хема, якого вже звільнили із посади. Зараз ходять чутки, що основними кандидатами є старий знайомий Леброна Тайрон Лью, з яким вони вигравали чемпіонство у Клівленді, та Джей Джей Реддік, який лише нещодавно закінчив кар'єру гравця та останнім часом вів подкаст про баскетбол. Судячи із кандидатів, усі вони підбираються якраз під Леброна.

Ще одним аргументом щодо того, що Лейкерс будуть робити усе, щоб залишити Леброна є їх історія. Ця організація завжди трималась своїх легенд. Так було і з Карімом, який грав до поважного віку. Так було і з Кобі, якого не обмінювали навіть жертвуючи результатами команди. Леброн Джеймс, хоч і не є легендою клубу у повному значенні, оскільки найбільшу славу він здобув поза межами цієї організації, але він є персоною найбільш відомою зіркою сучасного баскетболу. Лише цей статус підвищує престиж команди, де грає така людина.

Все йде до того, що Леброн залишиться у Лейкерс. Але чи потрібно це самій команді? Це питання залишається відкритим.

Кожне літо перед завершенням контракту Леброна Джеймса є дуже гарячим в усьому баскетбольному світі. Його рішення і наслідки цього рішення ще дуже довго впливають на розвиток НБА на роки вперед. Не буде винятком і цей рік. А яким шляхом піде «Король» ми побачимо вже зовсім скоро.

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