Команда Владимира Коваля продолжает идти без поражений в чемпионате Украины

Днепр в напряженном матче лидеров обыграл Киев-Баскет в Суперлиге FAVBET-2024/25 — 75:71.

В первой половине встречи небольшое преимущество сумели добыть гости. На большой перерыв киевляне ушли с перевесом в +5 очков. Далее днепряне начали постепенно отыгрываться, и в заключительной четверти окончательно вышли вперед. Концовка встречи удалась действующим чемпионам.

В составе днепрян 20 очков и 9 подборов набрал Сергей Загреба. У киевлян отличился Егор Сушкин, набравший 19 очков. Также отметим Максима Сандула, который оформил дабл-дабл (10 очков и 10 подборов).

Команда Владимира Коваля продолжает идти в регулярном чемпионате без поражений, выиграв десять матчей из десяти. Киев-Баскет занимает вторую строчку с 12-ю победами в 14-ти встречах.

В следующем матче Днепр сыграет с Прикарпатьем-Говерлой 22 декабря. Киев-Баскет в воскресенье встретится с Запорожьем.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Днепр — Киев-Баскет — 75:71 (22:24, 19:21, 11:9, 23:17)

Днепр: Конев (14 + 7 подборов), Горобченко (14 + 7 передач), Тимофеенко (12 + 7 подборов), Сыпало (4 + 6 подборов), Дубоненко (3), Загреба (20 + 9 передач), Закурдаев (8 + 5 передач)

Киев-Баскет: Клевзуник (14), Сандул (10 + 10 подборов), Когут (9 + 6 подборов), Зайцев (4 + 5 передач), Сафонов (4 + 5 подборов + 6 передач), Сушкин (19), Карпюк (11)

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