Итальянский адвокат – о деле Янника Синнера: “Существует риск вынесения приговора, но также, может быть достигнуто соглашение”

Итальянский адвокат Анжело Кашелла, бывший член Спортивного арбитражного суда (CAS), прокомментировал ситуацию вокруг допингового дела первой ракетки мира Янника Синнера



По мнению юриста, существует вероятность достижения соглашения между сторонами до начала судебного разбирательства.

«Существует риск вынесения приговора, но в то же время возможно, что стороны обсуждали ситуацию в последние месяцы, и может быть достигнуто соглашение, которое устроит обе стороны, что позволит отложить вынесение судебного решения, поскольку оно вряд ли состоится до весны 2025 года.

Как уже бывало в моей практике, примирение может быть достигнуто либо на самом слушании, либо до его начала. Также нужно будет увидеть, что будет включено в защитные документы. Решение CAS может рассматривать дело с нуля, так что свидетели и эксперты, которых Синнер привлекал для обоснования различных аспектов, могут быть заслушаны снова. Однако процесс обещает быть долгим. От этого будет зависеть выбор процессуальной стратегии, которую адвокаты Синнера намерены использовать», — приводит слова Кашеллы We Love Tennis.

Напомним, что в марте 2024 года итальянский теннисист Янник Синнер дважды сдал положительные допинг-тесты на запрещённое вещество клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным, посчитав, что вещество попало в его организм случайно. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

На данный момент дело находится на рассмотрении в CAS, и окончательное решение ожидается не ранее весны 2025 года.



btu.org.ua