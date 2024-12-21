Впервые за 11 матчей. Полузащитник Манчестер Сити забил гол

От него так долго ждали
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" забил первый гол в Английской Премьер-Лиге.
Фил Фоден в матче против "Астон Виллы" забил дебютный гол в АПЛ за "горожан". Английский полузащитник "размочил" счёт на третьей компенсированной минуте второго тайма.
В этом сезоне Фил Фоден уже отмечался в Лиге Чемпионов, забив 3 гола в групповом этапе Лиги. Английский футболист поражал ворота "Слован Братиславы", "Спарты Праги" и португальского "Спортинга".
"Манчестер Сити" проиграл выездной матч "Астон Вилле" со счётом 1:2. К слову, это девятое поражение "горожан" в Английской Премьер-Лиге.