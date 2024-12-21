В реванше Усик – Фьюри произошли большие изменения. Все решила монетка

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде проходит боксерское мегашоу.
В главном событии пройдет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).
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На ринге встретятся украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).
Перед началом боя стало известно, что судья Фернандо Барбоса, который должен был обслуживать бой, заболел, его прилетели заменить Стив Вайсфельд и Игнасио Роблес.
Команды Александра и Тайсона разделились в выборе судьи. В итоге методом подбрасывания монетки был выбран Игнасио Роблес.
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