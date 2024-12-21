Айзек Хаджар выбрал номер для выступлений в Формуле 1

Айзек Хаджар, который в следующем году дебютирует в Формуле 1 в команде Racing Bulls, выбрал номер, под которым будет выступать в гонках.

Молодой француз опубликовал в социальных сетях свою детскую фотографию, на которой он сидит за рулём карта под номером 6. Под снимком Айзек оставил короткий комментарий: «Путь в Формулу 1 пройдён. Впереди вторая глава. Номер 6».

С 2014 года каждый гонщик выбирает номер, под которым выступает в Формуле 1. После того, как гонщик завершает карьеру, его номер становится свободным для выбора другими. Ранее под номером 6 выступали чемпион мира 2016 года Нико Росберг и канадец Николас Латифи.

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