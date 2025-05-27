Андреа Стелла о причинах проблем с обгонами в Монако

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла считает конструкцию современных машин Формулы 1 главной причиной отсутствия обгонов в Монако…

Андреа Стелла: «Думаю, мы должны позитивно оценить тот факт, что в этом году Формула 1 и FIA попытались улучшить зрелищность гонки в Монако. Главная проблема – отсутствие обгонов, но это вполне естественное ограничение, и я не уверен, что его можно изменить простым увеличением числа пит-стопов.

Мне интересно, что изменится в следующем году, когда машины станут меньше, сцепление с трассой снизится и зоны торможения станут длиннее. У машин будет совершенно другая силовая установка, иная динамика. Надеюсь, столь глобальные изменения сделают обгоны в Монако возможными, по крайней мере, когда вы на три секунды быстрее.

Сейчас даже с разницей в три секунды вы не сможете обогнать. Думаю, это очень связано с размером машин и высоким сцеплением с трассой, из-за которого все зоны торможения очень короткие. Здесь просто нет места, чтобы атаковать на торможении.

Я считаю, что в попытке увеличить число обгонов в Монако нужно смотреть не на число пит-стопов и стратегию, а на конструкцию машин. Думаю, именно на этом стоит сосредоточиться, если мы хотим видеть борьбу на этой трассе».

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