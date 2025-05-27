Ролан Гаррос. Синнер продлил свою серию побед в матчах на “мэйджорах”, 38-летний Гаске с “баранкой” выиграл свой стартовый поединок

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции завершился второй игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Артур Риндекнех (Франция, WC) 6:4, 6:3, 7:5

Ришар Гаске (Франция, WC) – Тристан Атмане (Франция, WC) 6:2, 2:6, 6:3, 6:0

Артур Фис (Франция, 14) – Николас Ярри (Чили) 6:3, 6:4, 6:7(3), 6:4

Джейкоб Фернли (Великобритания) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 7:6(6), 6:3, 6:2

Уго Умбер (Франция, 22) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 7:5, 6:3, 7:6(3)

Хольгер Руне (Дания, 10) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:7(4), 6:4, 6:3, 6:2

Иржи Легечка (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:4, 6:2, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) – Пабло Лламас Руис (Испания, Q) 6:3, 6:2, 6:7(4), 6:3

Филип Мисолич (Австрия, Q) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 5:7, 7:6(3), 7:6(4), 6:1

Себастьян Офнер (Австрия, PR) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 7:6(5), 6:3, 6:7(5), 6:2

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маркос Гирон (США) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5

Денис Шаповалов (Канада, 27) – Педро Мартинес (Испания) 6:2, 6:0, 6:3

Карен Хачанов (-, 24) – Александар Вукич (Австралия) 6:4, 6:4, 6:4

Жауме Мунар (Испания) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина) 6:4, 6:1, 7:5

• Янник Синнер провел четвертый поединок против Артура Риндеркнеха и одержал третью победу, затратив на нее 2 часа 15 минут игрового времени. Итальянец отыгрался со счета 0:4 в третьем сете. Синнер выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam и попробует продлить эту серию в поединке против 38-летнего Ришара Гаске, который проводит свой последний турнир в карьере.

• Ришар Гаске обыграл в первом раунде 23-летнего Теренса Атмане, оформив свою первую “баранку” на “мэйджоре” с Ролан Гаррос-2018. Следующий поединок Гаске проведет против Янника Синнера, которому проиграл все три очных поединка, включая прошлогодний, во втором круге Открытого чемпионата Франции.

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