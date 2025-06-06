Ига Швёнтек – о победе над Элиной Свитолиной на Ролан Гаррос: “Подача сегодня была странной из-за ветра. Мы обе пытались разобраться, как подавать”

Пятая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции



“Элина такая теннисистка, которая играет лучше под давлением. Когда она проигрывает, она всегда добавляет. Поэтому мне нужно было быть к этому готовой. И я рада, что как только почувствовала, что моя интенсивность упала, сразу ее повысила и старалась быть активной и лидировать в игре, и я довольна, что смогла делать это до конца матча.

Как я могу объяснить три эйса в последнем гейме? Я не могу (смеется). Вы видели, что подача сегодня была странной из-за ветра. Мы обе пытались разобраться, как подавать. В конце мне показалось, что ветер немного утих, поэтому я могла попробовать сделать это. Также я подавала новыми мячами. Я просто полностью вложилась в эти подачи. Думаю, я подала три раза по линии, поэтому я горжусь этим, это не так часто случается. Было приятно выиграть несколько простых очков.

Что касается полуфинала против Соболенко, то она сложная соперница, это всегда вызов для меня. Наши финалы в Мадриде были одними из самых волнующих, которые у меня были. У нее есть игра для каждого покрытия. Мне нужно сосредоточиться на себе, быть смелой при выполнении своих ударов, сделать всю необходимую работу, просто быть решительной. Конечно, я буду готовиться тактически к этому матчу”, – сказала польская теннисистка в интервью на корте.



btu.org.ua