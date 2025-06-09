Рейтинг ATP. Топ-тройка осталась без изменений после Ролан Гаррос, Дрэйпер и Музетти обновили личные рекорды

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Чемпион французского “мэйджора” Карлос Алькарас и финалист турнира Янник Синнер остались на втором и первом местах соответственно.

Джек Дрэйпер, который дошел до 1/8 финала, поднялся на четвертое место, Лоренцо Музетти, сыгравший в полуфинале, – на шестое, а четвертьфиналист Томми Пол занимает восьмую позицию. Это новые персональные рекорды для игроков.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 09.06.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 10880 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8850 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 6385 очков

4. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4800 очков (+1)

5. Новак Джокович (Сербия) – 4630 очков (+1)

6. Лоренцо Музетти (Италия) – 4560 очков (+1)

7. Тэйлор Фритц (США) – 4485 очков (-3)

8. Томми Пол (США) – 4510 очков (+4)

9. Хольгер Руне (Дания) – 3440 очков (+1)

10. Алекс де Минор (Австралия) – 3285 очков (-1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

4. Джек Дрэйпер (Великобритания)

6. Лоренцо Музетти (Италия)

8. Томми Пол (США)

17. Якуб Меншик (Чехия)

21. Алексей Попырин (Австралия)

25. Флавио Коболли (Италия)

47. Кантен Алис (Франция)

49. Джейкоб Фернли (Великобритания)

57. Жуан Фонсека (Бразилия)

83. Вит Копршива (Чехия)

96. Итан Куинн (США) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 09.06.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 5740 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 3950 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 2925 очков

4. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2690 очков

5. Лоренцо Музетти (Италия) – 2600 очков

6. Новак Джокович (Сербия) – 2580 очков

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 2075 очков

8. Томми Пол (США) – 1900 очков

9. Алекс де Минор (Австралия) – 1885 очков

10. Хольгер Руне (Дания) – 1730 очков

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Фото: Getty Images.

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