Ральф Шумахер: Скорость у Хюлкенберга по-прежнему есть

Нико Хюлкенберг, 37-летний ветеран Формулы 1, знаменитый в том числе тем, что за свои 236 Гран При ни разу не поднимался на подиум, финишировал пятым на недавнем Гран При Испании, и это его достижение не осталось незамеченным.

И дело не только в том, что это лучший результат для Sauber за долгое время, причём показанный на трассе, где по-настоящему проверяется эффективность машины: за пару кругов до клетчатого флага Нико лихо обогнал Ferrari Льюиса Хэмилтона, чем сильно огорчил семикратного чемпиона мира.

По мнению Ральфа Шумахера, бывшего гонщика Формулы 1, а ныне телеэксперта, результат Хюлкенберга нельзя назвать случайным успехом.

«Хюлкенберг отработал в тот уик-энд невероятно здорово! – поделился Ральф, принимая участия в Backstage Boxengasse, подкасте телеканала Sky Deutschland. – В начале гонки ему немного повезло, но для этого тоже требуется мастерство. Он всё делал правильно, пробивался вперёд и по ходу гонки демонстрировал отличную скорость.

Команда Sauber более-менее уверенно выступила в Барселоне и в прошлом году, но недавний результат особенно важен в контексте заводской программы Audi, ведь он в том числе означает, что в процессе модернизации шасси команда нашла некое направление и постарается его развить, создавая машину 2026 года».

Безусловно, опытнейшему Нико Хюлкенберга отводится в этом проекта ключевая роль, но Шумахеру также задали вопрос, может ли немецкий гонщик, который так здорово выступает на далеко не самой быстрой машине, быть интересен другим командам Формулы 1?

«Всё всегда зависит от того, что происходит в чемпионате, – ответил Ральф. – Как себя покажут новички Формулы 1? Все ли останутся в своих командах в следующем году? Чего можно ждать от Флавио Бриаторе? Хотя я думаю, что он присматривается к более молодым гонщикам.

Впрочем, подвижки на рынке пилотов порой сложно объяснить рационально. Но если Нико продолжит показывать такие результаты, он однозначно останется в строю ещё какое-то время. При том что скорость у него по-прежнему есть».

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