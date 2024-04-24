Команда Ferrari поменяла название и представила спонсора

В Ferrari объявили о заключении многолетнего контракта с американской компанией HP Inc., которая получила статус титульного спонсора. После подписания контракта команда поменяла официальное название на Scuderia Ferrari HP.

Скудерия будет использовать технологические решения HP в повседневной деятельности, а начиная с Гран При Майами логотипы HP появятся на машинах и комбинезонах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, а также на униформе сотрудников команды.

Помимо команды Формулы 1, HP поддержит Гоночную академию Ferrari, киберспортивную команду и Майю Вейг, выступающую в женской F1 Academy.

Бенедетто Винья, исполнительный директор Ferrari: «Основатель нашей компании передал нам постоянное стремление к прогрессу. Отсюда наша страсть к инновациям на дорогах и гоночных трассах, а также приверженность устойчивому будущему, от углеродной нейтральности до обучения молодого поколения.

В HP разделяют наши ценности, что делает компанию идеальным партнёром. Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества, новых возможностей и совместного преодоления вызовов».

Источник