В FIA вскоре примут решение по заявке Cadillac

В 2026 году в Формуле 1 планируется дебют заводской команды Cadillac. В данный момент продолжается процесс набора сотрудников и активно ведётся работа над машиной, однако заявка на участие пока не одобрена FIA.

В пятницу официальный представитель федерации подтвердил, что работа по изучению поданных документов находится на завершающей стадии, и решение о том, одобрять заявку или нет, будет принято в ближайшие недели.

«В настоящий момент FIA рассматривает заявку Cadillac, – рассказали в FIA. – Мы находимся на заключительных этапах комплексной проверки и надеемся вскоре завершить этот процесс. Ожидаем, что решение будет принято в течение нескольких недель».

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