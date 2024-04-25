Пьер Гасли ведёт переговоры с Williams

С каждым днём появляется всё больше информации о ситуации на рынке пилотов. Комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что по его сведениям менеджеры Пьера Гасли ведут переговоры с командой Williams на 2025 год.

«Думаю, Нико Хюлкенберг перейдёт в Sauber, где будет выступать вместе с Карлосом Сайнсом, – рассказал Крофт в свежем выпуске подскаста Sky F1. – Полагаю, Карлос окажется в Sauber, поскольку в Mercedes намерены посадить за руль Кими Антонелли, что логично. Что касается Red Bull, то они оставят Серхио Переса – и это тоже логичное решение.

Куда пойдёт Чжоу? Он может продолжить карьеру в Alpine. Не забывайте, что он был участником молодёжной программы Renault, поэтому вполне может вернуться к ним. Окон, Гасли или они оба уйдут из Alpine.

Пьер Гасли может оказаться в Williams. Я уверен, что его представители ведут переговоры с Williams, чтобы Пьер занял место напарника Алекса Элбона. Уход Гасли освободит место в Alpine, на которое может претендовать Джек Дуэн.

Haas? Нет, думаю, что за Haas будут выступать Кевин Магнуссен и Оливер Берман».

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