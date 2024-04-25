Проведите Клоппа достойно: Каррагер эмоционально обратился к игрокам Ливерпуля

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал игроков команды отдать все силы в заключительных матчах сезона ради Юргена Клоппа.

Бывший капитан мерсисайдцев обратился к нынешнему поколению игроков Ливерпуля в эфире Sky Sports после сенсационного поражения в мерсисайдском дерби.

«В Ливерпуле взаимоотношения с главным тренером отличаются от всех топ-6 клубов Англии. Проведите Юргена Клоппа достойно, его наследие останется здесь он абсолютная легенда. Возможно, чемпионство уже потеряно, но выложитесь на полную», — сказал Каррагер.

Поражение от Эвертона сильно пошатнуло чемпионские амбиции. За четыре тура до конца чемпионата Англии команда Юргена Клоппа отстает от Арсенала на 3 очка, но если Манчестер Сити выиграет оба своих перенесенных матча, то мерсисайдцы окажутся сзади на 5 пунктов.

В конце сезона Юрген Клопп покинет пост главного тренер Ливерпуль после 9 лет во главе клуба. «Красные» претендовали на четыре трофея, но в течение нескольких последних недель вылетели из Кубка Англии, Лиги Европы и ухудшили свое положение в чемпионской гонке АПЛ.

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