«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» и сравнял счет в 1/8 Кубка Стэнли

Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» дома проиграл «Лос-Анджелесу» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли со счетом 4:5 ОТ.

У «Ойлерз» по 2 очка набрали Леон Драйзайтль, Дилан Холлоуэй и Бретт Кулак. У победителей дубль оформил Адриан Кемпе.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков очков не набрал.

«Кингз» сравняли счет в серии (1-1). Третья игра состоится 27 апреля.

НХЛ. Плей-офф

Первый раунд

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кемпе — 2 (Копитар), 3:19 — 0:1. Кемпе — 3 (Копитар), 14:57 — 0:2. Кулак — 1 (Драйзайтль, Фогеле), 17:33 — 1:2. Даути — 1 (Арвидссон, Дано), 18:02 — 1:3. Холлоуэй — 1 (Кэррик, Янмарк), 27:51 — 2:3. Хаймэн — 4 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 30:33 — 3:3. Фиала — 1 (Спенс, Байфилд), 41:46 — 3:4. Холлоуэй — 2 (Янмарк), 43:23 — 4:4. Копитар — 1 (Байфилд, Андерсон), 62:07 — 4:5.

Вратари: Скиннер — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6

Броски: 31 (10+16+4+1) — 26 (7+10+8+1).

Наши: — — Гавриков (21.12/0/0).

25 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-1

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