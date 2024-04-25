Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев

На топ-2 претендуют Динамо и Шахтер
Фото: UA-Футбол/ Автор — Аліна Єрофеєва
В УПЛ приближается развязка в борьбе за распределение еврокубковых квот. Уже известно, что "Шахтер" гарантировал себе участие в еврокубках 2024/25, но еще не определен турнир, в котором сыграют "горняки". Возможно, это будет Лига чемпионов.
На Лигу чемпионов также претендует "Динамо". Сейчас "Шахтер" и "Динамо" идут на первых двух местах таблицы, опережая третий "Кривбасс" на семь и три очка соответственно и имея игру в запасе. Между первым"«Шахтрем" и вторым "Динамо" разница – семь очков.
Чемпион УПЛ гарантированно будет иметь место в групповом раунде еврокубков. А точнее – в групповом раунде Лиги Европы. Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов придется пройти одного соперника. Возможен вариант, при котором "Шахтер", если станет чемпионом, выйдет в группу Лиги чемпионов автоматически. У "Динамо" таких шансов нет.
Второе место УПЛ не будет иметь гарантированного места в еврокубках. На пути в группу Лиги чемпионов придется пройти трех соперников. Чтобы оказаться минимум в группе Лиги Европы, нужно будет пройти минимум одного из трех соперников.
Если второй командой УПЛ будет "Шахтер", то он, скорее всего, будет в посеве на двух стадиях квалификации Лиги чемпионов из трех. То есть, будет чаще играть с соперниками, которые имеют более низкий рейтинг.
По состоянию на сейчас потенциальные соперники "Шахтера" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов следующие:
Если вторым в УПЛ станет "Динамо", то оно будет в посеве только на первой стадии из трех.
Возможные соперники "Динамо" на пути в группу Лиги чемпионов (с позиции вице-чемпиона УПЛ):
Если вице-чемпионом УПЛ станет "Кривбасс", "Днепр-1" или какая-то другая команда, посева в квалификации Лиги чемпионов не будет.