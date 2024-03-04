Цунода: У Риккардо есть качества, которых нет у меня

Даниэль Риккардо в прошлом году вернулся в Формулу 1, заменив Ника де Вриза в команде, которая в то время ещё называлась Toro Rosso, а теперь переименована в Visa RB, причём, по слухам, его контракт с Red Bull рассчитан не только на этот сезон.

Опыт австралийца, за свою карьеру одержавшего 8 побед, приходится очень кстати команде из Фаэнцы, а вот у его напарника, Юки Цуноды, репутация неоднозначная: гонщик он быстрый, однако не отличается хладнокровием, и в очередной раз эта черта его характера проявилась в Бахрейне, о чём мы рассказывали.

Впрочем, он признаёт свои недостатки и открыто говорит, что ему есть чему поучиться у Риккардо.

«У Даниэля есть качество, которого нет у меня, – цитирует японского гонщика Speedcafe. – Например, ему хорошо удаётся сохранять самообладание, а также, по-моему, команда ценит и ещё кое-что. Информация, которую он предоставляет инженерам, намного лучше, а такие качества, как честность и самообладание, очень важны».

Тем не менее, Хельмут Марко включает и Цуноду в список претендентов на место напарника Макса Ферстаппена, если Серхио Перес в 2024 году не оправдает связанных с ним ожиданий, и эти слова автоспортивного консультанта Red Bull мы приводили: «Для Даниэля и Юки в предстоящем сезоне речь пойдёт не только о том, чтобы сохранить место в Формуле 1, но и о возможности перейти в Red Bull Racing. Этот шанс получит тот гонщик, который будет явно доминировать в команде по ходу всего сезона».

Риккардо считает, что это дополнительный источник мотивации: «Полагаю, хорошо, что такой шанс есть, и это становится естественной целью для нас обоих. Позитивный момент в том, что это заставит нас проявить свои лучшие спортивные качества и активнее подгонять друг друга.

Впрочем, выезжая на стартовое поле, я вовсе не думаю о том, что если хорошо проведу гонку, то получу место в Red Bull Racing. Такая цель передо мной стоит, но не это сейчас главное».

Никто из гонщиков Visa RB на первом этапе сезона очков не заработал: Даниэль финишировал 13-м, Юки занял 14-е место.

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