Сайнсу предложили баллотироваться в президенты FIA

Карлос Сайнс-старший рассматривает возможность принять участие в следующих выборах президента FIA, чтобы составить конкуренцию нынешнему руководителю федерации Мохаммеду бен Сулайему.

Как пишет британский Autosport со ссылкой на источники из окружения бывшего чемпиона мира по ралли и победителя «Дакара», несколько ключевых фигур из мира автоспорта предложили Сайнсу-старшему баллотироваться в президенты. Те же источники сообщают, что отец гонщика Williams всерьёз рассматривает возможность выступить против бен Сулайема, чьё пребывание на посту президента FIA регулярно сопровождается различными скандалами.

Если Карлос Сайнс-старший решит выдвинуть свою кандидатуру, то это будет означать «представление позитивной и конструктивной программы», чтобы у делегатов FIA был ещё один вариант на выборах президента.

Выборы президента FIA должны пройти в конце 2025 года, но точная дата ещё не назначена.

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