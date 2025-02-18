Видео: Живописная авария в NASCAR во время Daytona 500

Вчера в Америке на знаменитом овальном автодроме в Дайтоне стартовал новый сезон NASCAR. Гонки в этой серии крайне редко обходятся без происшествий, но не все аварии выглядят так живописно, как вчерашний инцидент, жертвой которого стал Райан Прис, выступающий за команду RFK Racing на Ford Mustang.

За пять кругов до финиша он ехал в середине пелотона, когда далеко впереди произошёл инцидент, вызвавший своего рода цепную реакцию, и машину Приса зацепила Toyota Кристофера Белла.

После этого Ford №60, на огромной скорости потеряв управление, взмыл в воздух, совершил сложный кульбит, несколько раз ударился о трассу и барьеры и в итоге приземлился на колёса уже в весьма плачевном состоянии.

К счастью, гонщик не пострадал, а спасатели и медики подоспели к его разбитой машине очень быстро. Выбравшись из неё и комментируя случившееся, он сказал, что, когда всё произошло, он успел подумать о дочери Ребекке.

«Да уж, я даже не знаю, из-за чего это происходит, может быть, из-за диффузора, но эти машины летают, как лист фанеры в ветреный день, – заявил Прис после случившегося. – Когда машина взлетела в воздух, стало как-то тихо, и все мои мысли были только о дочери. В общем, мне повезло, что я не пострадал».

На видео эпизод аварии можно рассмотреть довольно подробно, и выглядит он действительно пугающе. Кстати, когда гонщик говорил о ветреной погоде, это был не просто образ – погода в Дайтоне действительно была далеко не лучшая, из-за чего гонка дважды прерывалась.

Причём это уже второй случай в карьере Райана Приса, когда его машина взлетела в воздух именно на этом овальном автодроме во Флориде, а первый произошёл в 2023 году.

«С этими машинами надо что-то сделать, – добавил он. – Как отец и как гонщик хочу сказать одно: сейчас мы просто продолжаем надеяться, что обойдётся, хотя знаем, с чем связана проблема, возникающая на таких овалах. Не хочется стать примером того, что кто-то однажды действительно пострадает – не хочу, чтобы этим человеком оказался я».

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