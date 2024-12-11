Ф2: Марти продолжит выступать за Campos

Пресс-служба Campos подтвердила продление контракта с Хосе-Мария «Пепе» Марти.

Молодого испанца ждёт пятый сезон с Campos Racing – с ними он добивался успехов в Формуле 4, Формуле 3 и Формуле 2, а в 2025-м надеется побороться за титул. Его напарником станет другой участник молодёжной программы Red Bull, дебютант Формулы 2 Арвид Линдблад.

Хосе-Мария Марти: «Я счастлив провести ещё один сезон с Campos Racing. Впереди мой второй сезон в Формуле 2. В этом году я был новичком, и хотя мы не добились желаемых результатов, скорость была. Надеюсь , в 2025-м мы сможем использовать этот опыт и побороться за чемпионство.

Спасибо Red Bull за доверие и возможность продемонстрировать свой потенциал. Мы сделаем всё возможное, чтобы подняться на вершину».

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