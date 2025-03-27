Новозеландская пресса обвиняет Red Bull

На родине Лиама Лоусона в Новой Зеландии недоумевают по поводу слухов о замене гонщика перед японским этапом. Местная пресса задаёт вполне логичные вопросы руководству команды.

«Вину за сложившуюся ситуацию должна нести Red Bull Racing, а не 23-летний гонщик», – пишет Люк Слейтер на страницах местной The Herald. «Как они могли не видеть огромных рисков, подписывая Лиама на 2025 год, когда за плечами у него лишь 11 Гран При за два сезона в их юниорской команде? Это непостижимо. Даже Ферстаппен, один из лучших гонщиков в истории Формулы 1, имел вдвое больший опыт, когда его перевели в Red Bull Racing.

Руководитель команды Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, курирующий программу молодых пилотов, заслуживают похвалы. Но подписание контракта с Лоусоном — это не решение серьезной гоночной команды.

Поразительно, что переведя его в главную команду, они не дали ему времени на адаптацию. Лоусону должно быть обидно, что Хорнер отказался публично поддержать его в борьбе за место в Red Bull после всего лишь двух этапов. Особенно с учётом того, что он потерял значительное время в машине и на предсезонных тестах в Бахрейне, и на первом этапе в Австралии, причем не по своей вине.

Лоусон был открыт, ответственен и честен в своих выступлениях. Какова бы ни была его судьба, маловероятно, что мы увидим такую же ответственность со стороны руководства Red Bull.

Проблемы с нынешней машиной Red Bull, разработанной под нужды и желания Ферстаппена, хорошо известны. Ферстаппен сумел выжать из нее максимум, но сейчас это скорее место где-то в первой шестерке, а не на вершине подиума. Голландец – редкий талант, но, что ещё важнее, у него есть инструменты, чтобы справиться с этой машиной. У Лоусона их нет.

Оказывала ли Red Bull Лоусону необходимую поддержку? Посмотрите на тысячи миль, которые юный новичок Кими Антонелли получил от Mercedes в рамках программы тестирования предыдущих машин. Да, у Лоусона был небольшой опыт замены Даниэля Риккардо в RB, но несколько выездов на трассу за рулём машины слабой команды из средней группы, едва ли сравнимы с выступлением с действующим чемпионом в команде, которая стремится выиграть оба чемпионата».

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