Гарет Дэвис рассказал, есть ли боксер, который сильнее Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный эксперт Гарет Дэвис рассказал, есть ли сейчас в супертяжелом весе боксер, который способен победить Александра Усика.

«Думаю, что Джозеф Паркер заслужил бой против Александра Усика после его боя с Мартином Баколе. Да, бой Дюбуа и Усика принесет большой коммерческий успех. Вообще было бы здорово, если бы Паркер подрался сначала с Дюбуа, а потом уже был бы бой с Усиком за абсолют.

Однако, если Фрэнк Уоррен все сделает, то состоится сначала реванш между Усиком и Дюбуа. В таком случае Паркеру стоит подраться с Джошуа.

Кто-то сейчас может побить Усика? Нет, он победит любого в настоящее время, но Паркер может дать ему классный бой», – сказал Дэвис.

Напомним, что семирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua