Вакария (W75). Олейникова в двух сетах победила теннисистку из квалификации в матче первого круга

Украинская теннисистка Александра Олейникова выиграла свой стартовый матч на турнире ITF W75 в Бразилии



В своем стартовом матче Александра Олейникова (№297 WTA) переиграла “квалифаера” Алисию Эрреро Линано (№582 WTA) из Испании – 6:4, 6:4. Украинка два раза подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок (у соперницы – ни одного эйса и три двойные), проиграла три гейма на своей подаче и сделала пять брейков. Поединок продолжался почти два часа игрового времени.

За свой первый четвертьфинал в сезоне Олейникова сыграет против четвертой сеяной Катинки фон Дайхманн (№156 WTA) из Лихтеншейна.

btu.org.ua