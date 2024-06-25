Истборн. Коболли впервые выиграл матч на траве, теннисист из четвёртой сотни рейтинга дебютировал в Туре

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) — Джеймс Маккейб (Австралия, Q) 6:4, 6:4

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Кэмерон Норри (Великобритания) 7:6(9), 6:3

Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:5, 3:6, 7:6(4)

Александар Вукич (Австралия, LL) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:2, 6:4

Лиам Броди (Великобритания, WC) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) 6:2, 6:4

Маркос Гирон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) 7:6(5), 7:6(4)

Лоренцо Сонего (Италия) — Генри Серл (Великобритания, LL) 6:3, 6:2

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Ласло Джере (Сербия) 6:1, 4:6, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:2, 7:6(2)

Джайлз Гасси (Великобритания, LL) — Мариано Навоне (Аргентина, 6) 6:4, 6:2

Флавио Коболли (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция) 6:4, 7:5

Билли Гаррис (Великобритания, WC) — Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) 6:4, 7:6(7)

Флавио Коболли одержал дебютную в карьере победу на травяном турнире за пять сыгранных матчей на этом покрытии. В этом сезоне итальянец потерпел поражение на старте турниров ATP 250 в Штутгарте и ATP 500 в Галле.

Джайлз Гасси (№359 ATP), который заменил в основной сетке Кэя Нисикори, впервые играет на турнире ATP. Также британец впервые встретился с игроком, входящим в топ-50.

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