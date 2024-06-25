Де ла Роса: Без Макса Red Bull не смогли бы победить

После Гран При Испании Ландо Норрис уверял, что у McLaren была самая быстрая машина, и, соответственно, у него были все шансы на победу, однако он их растерял в первые секунды гонки, когда не лучшим образом стартовал.

Педро де ла Роса, бывший гонщик McLaren, а ныне посол команды Aston Martin, в целом с этим согласен, однако, анализируя события минувшего воскресенья, он также подчеркнул роль ряда других факторов.

Педро де ла Роса: «Разумеется, старт очень важен, ведь уже после первого круга Ландо ехал третьим, потеряв две позиции. Полагаю, он упустил победу ещё и потому, что на нескольких первых кругах не смог обогнать Джорджа Расселла.

С другой стороны, поскольку Норрис держался позади него и берёг шины, это принесло дивиденды под конец гонки: он действительно был быстрее Макса Ферстаппена, и не хватило ему совсем немного. Кстати, по ходу Гран При был очень интересный момент, когда McLaren пришлось принимать решение: они будут пытаться бороться за победу или их устроит 2-е место.

Надо что-то предпринять, чтобы подготовиться отражать атаки Льюиса Хэмилтона, который ехал сзади на свежих мягких шинах? Или лучше о нём забыть, продлить второй отрезок дистанции, а на третий тоже поставить шины Soft, которые тогда будут в лучшем состоянии по сравнению с шинами Макса?

В итоге в McLaren решили провести пит-стоп, чтобы гарантированно остаться впереди Льюиса, но из-за этого получилось, что резина Макса и Ландо на последних кругах была примерно одинаково изношена. Впрочем, после гонки легко рассуждать о том, как надо было действовать, но в реальности, когда Максу нужно было проявить агрессивность, он выложил свои козыри и довёл гонку до победы.

Впрочем, Red Bull не удалось бы так грамотно выстроить гонку, не будь у них такого гонщика, как Макс. Суть ведь в том, что он – настоящий мастер. И пусть он стартовал не с поул-позиции, но именно в таких ситуациях Ферстаппен проводит гонки ещё сильнее».

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