Вассёр: Нужно понять требования Льюиса к коммуникации

Лейтмотив комментариев итальянской прессы по поводу вчерашнего выступления Ferrari примерно такой: «Да, радоваться нечему, но это ещё не катастрофа. По крайней мере, драматизировать ситуацию пока рано».

Но когда начинается анализ событий, происходивших на трассе Гран При Австралии, то приходится признавать: Ferrari начала новый сезон так, что хуже некуда. Разумеется, это тоже своего рода преувеличение, ведь могло быть куда хуже, а вчера обе машины всё-таки добрались до финиша, и оба гонщика заработали очки, хотя оказались в самом конце призовой десятки.

Далее автор текста на Gazzetta dello Sport вынужден признать: «Всё дело в ошибках, которые, похоже, уже стали частью ДНК команды, а это вызывает серьёзную озабоченность».

Разумеется, речь об ошибках в выборе тактики по ходу гонки, проходившей в сложных погодных условиях. Это давно стало слабым местом Скудерии, и примеры неудачных тактических решений, из-за которых её гонщики теряли очки, упускали возможность подняться на подиум, а то и шанс на победу, были почти в каждом из предыдущих сезонов.

Вчера произошло вот что: если большинство соперников поспешили в боксы за промежуточной резиной уже на 44 круге, то в Ferrari решили рискнуть и оставили Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на трассе на жёстких сликах. Леклер на тот момент ехал 5-м, Хэмилтон – 8-м.

Стратеги Скудерии надеялись, что дождь скоро прекратится, но воды на трассе становилось всё больше, Леклера развернуло, он потерял несколько позиций, в том числе и по отношению к напарнику – впрочем, потом, уже после пит-стопа на 47 круге, он вернул себе позицию и финишировал 8-м. А вот Льюис на последнем круге не смог сдержать натиск Оскара Пиастри, который лихо прорывался вперёд после неприятностей, настигших австралийского гонщика McLaren на более ранней стадии Гран При.

После финиша Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, призвал своих подчинённых повысить эффективность коммуникации по ходу гонки и наладить взаимопонимание с семикратным чемпионом мира, который явно был расстроен, поскольку закончил гонку на две позиции хуже, чем стартовал.

«Это была первая гонка, и мы на пит-уолл впервые общались по радио с машиной на трассе, – цитирует Вассёра сайт телеканала ESPN. – Мы сможем лучше справляться с делом, когда ближе узнаем друг друга. Безусловно, сейчас гонка прошла с большими издержками, выбирать тактику было непросто, и нам предстоит найти более эффективный подход к коммуникации между машиной и пит-уолл. Но после этой гонки мы сделаем выводы, и проблем не будет.

Шокирующими итоги уик-энда не назовёшь, но, конечно, он сложился не лучшим образом. Теперь мы должны извлечь все необходимые уроки, а их немало, и сосредоточиться на подготовке к Гран При Китая. Нужно улучшить взаимопонимание, понять, какие требования Льюис предъявляет в плане коммуникации, ведь подобные ситуации возникают только по ходу гонок. Но уже в следующий уик-энд мы будем действовать более правильно».

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