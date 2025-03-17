Украинский супертяж может провести бой с двукратным олимпийским чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Шевадзуцкий

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

Впервые с 2023 года бой проведет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО) из Узбекистана. Официальной информации о сопернике пока нет, но одним из вероятных кандидатов считается украинец Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО). Об этом сообщил журналист и инсайдер Жалол Ахмедов.

Джалолов полтора года находился вне профессионального ринга, так как готовился к Олимпийским играм в Париже. В 2024 году боксер завоевал золотую медаль, одолев в финале Аюба Гадфа Эль-Ассауи из Испании.

Шевадзуцкий в декабре прошлого года нокаутировал во втором раунде поляка Якуба Сосински. Украинец встречался на ринге с известными супертяжами – Мартином Баколе и Кубратом Пулевым – однако оба раза потерпел поражения.

sport.ua