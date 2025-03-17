Джек Дрейпер: “Стоя на коленях, после победы в финале “Мастерса”, я пытался пережить это сильное ощущение, ради которого я так тяжело работал”

Британский теннисист Джек Дрэйпер поделился своими эмоциями после победы над Хольгером Руне в финале “Мастерса” в Индиан-Уэллс



О своих впечатлениях после победы

“Конечно, это невероятное ощущение. Я следил за этим турниром с детства, наблюдая за игрой всех чемпионов на этом большом корте. Честно говоря, для меня очень много значит быть здесь победителем. Я не думал об этом до последнего мяча. Перед матчем ты прокручиваешь в голове всевозможные сценарии, есть много сомнений, ты думаешь, что, возможно, можешь проиграть. И что делает победу еще лучше, так это то, что ты просто преодолеваешь эти сомнения и можешь сыграть финал так, как я это сделал. Я очень счастлив, очень горжусь своими достижениями на этой неделе”.

Об уроках финала и выводах из своего выступления на турнире

“Безусловно, попасть в топ-10, а также выиграть свой первый “Мастерс”, – это то, что придает мне внутренней веры и уверенности в себе. Я думаю, что полуфинал против Алькараса, безусловно, был важным моментом для меня. Я уже давно не чувствовал себя на корте так как во время матча с Карлосом, когда мне казалось, что из-за того, что происходило, и с кем я играл, мою энергии высосали. Я думаю, что вчерашний третий сет был очень важным для меня, потому что я вышел сегодня, зная, что это финал, и у меня могут быть такие же чувства.

Я немного нервничал перед игрой, но потом, когда вышел на корт, то чувствовал себя великолепно. Я чувствовал, что контролирую ситуацию. Я знал, что мне нужно делать. Я просто действовал решительно и играл ради победы. Я смог последовательно повышать свой уровень на корте на этой неделе. Одно дело делать это на тренировке и говорить, что ты собираешься это сделать, но иметь возможность реализовать это в важных матчах – это, безусловно, важный момент для меня”.

О первой реакции на победу и эмоциях после матчбола

“Ты тренируешься каждый день. Все, чем ты жертвуешь, вся работа, команда вокруг тебя, семья. Ты все это вкладываешь. Я вложил в это годы, годы, годы работы. Как я уже говорил, я следил за этим турниром по телевизору, наблюдал за этими большими соревнованиями с участием лучших теннисистов мира. Когда я выиграл свой первый титул, я был не совсем в том моменте, но сейчас я стараюсь впитать это и быть в моменте, чувствовать все эти эмоции. Да, очевидно, когда я стоял на коленях, я просто пытался оглянуться вокруг и просто впитать все это в себя. Просто пережить это сильное ощущение победы и успеха, ради которых я так тяжело работал”.



О своей мечте о такой победе и ощущениях в реальности

“Ты мечтаешь выигрывать такие турниры, когда ты еще ребенок. Я думаю, что с годами, особенно когда ты играешь на профессиональном уровне, это немного забывается, потому что, возможно, когда ты молод, ты думаешь: «О, я просто приду и выиграю». Это не работает таким образом. Ты должен пройти через много взлетов и падений и эмоций. Это странно… Когда я был моложе, я, конечно, думал о том, как это будет. Теперь я здесь, и это действительно удивительное ощущение. Я чувствую большую гордость, большую страсть. Это не то чувство, мол, «О, теперь я сделал это». Это просто очень приятный момент, который я могу разделить со своей семьей, своей командой и всеми людьми, которые мне помогали, и это делает его еще более особенным. Поэтому я просто скажу, что это действительно особенные эмоции. Да, я точно буду еще носить их в себе следующие несколько дней”.

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