Флик – о камбэке Барселоны в матче против Атлетико: Я горжусь командой, мы никогда не сдаемся

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после волевой победы над "Атлетико" (2:4).

Я очень счастлив. Я горжусь этой командой. Вы могли заметить, что мы никогда не сдаемся. Мне понравилась реакция команды на два пропущенных гола. В раздевалке царит отличная атмосфера, поэтому мы все продолжаем работать дальше. Мне нравится работать с этим клубом. Я люблю "Барсу".

Конечно, мы допустили несколько ошибок, не забили собственные моменты, впрочем, команда верит в этот стиль игры, поэтому все хорошо. Это демонстрирует нашу мощь, — добавил немец.