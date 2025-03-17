Шлем Пьера Гасли уйдёт с молотка за впечатляющую сумму

В начале года мы рассказывали про конкурс для болельщиков всего мира: им предлагалось создать свой вариант оформления шлема для Пьера Гасли, и французский гонщик Alpine F1 собирался в нём выступать в Гран При Австралии.

Победителем конкурса стал бразилец Тьяго Барра – именно его эскиз больше всего понравился Пьеру, и дизайн шлема действительно получился весьма оригинальным и эстетически привлекательным. Теперь этот шлем выставлен на благотворительный аукцион, и за лот уже предлагают более 10 тысяч евро.

Бразильский болельщик вдохновлялся традиционными символами Австралии, в том числе фауной «Зелёного континента», а также в оформлении шлема использованы цвета австралийского флага.

Судя по количеству лайков, которые собрали фотографии шлема в социальных сетях, болельщики его оценили, и вполне логично, что ставки в ходе торгов, организованных при участии компании F1 Authentics, продолжают расти. Через несколько дней станет известно, за какую сумму уникальный шлем уйдёт с молотка, но она уже достигла впечатляющего уровня.

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