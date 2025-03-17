Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика

Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

Недавно Екатерина рассказала, что не хотела бы оказаться на месте Артема Милевского, который остался с ее слов ни с чем.

«Хм, мне кажется, это некорректно обсуждать, у кого сколько денег и какие у кого друзья. Сейчас у меня все хорошо. Моя фамилия никому не дает покоя в очередной раз.

Катя, передай привет лучше Сане-чемпиону. Успехов вашей семье», – отреагировал Артем.

sport.ua