Эдди Хирн признался, какого соперника для Джошуа нашел Аль-Шейх

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Деонтей Уайлдер

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кто может стать следующим соперником бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа:

«Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа – Уайлдер. Я согласился, если мы не получим поединок с Фьюри или победителем боя Дюбуа – Паркер, то бой с Уайлдером является вполне возможным. Это будет большой поединок, он должен был состояться ранее, но все планы разрушил Джозеф Паркер, который побил Уайлдера».

Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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